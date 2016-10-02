Sassuolo derubato a Milano, Di Francesco: "Il Milan doveva vincere e ha vinto"

Dopo la sconfitta contro il Milan il Sassuolo esce fortemente penalizzato: "Il Milan è una società forte..

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Gli episodi spesso determinano le situazioni, ma quando sono episodi puliti. E' un partita che è andata in un certo modo, il Milan è una società più forte, noi siamo un piccola realtà. Noi non abbiamo giocatori convocati da Ventura, loro ne hanno cinque, significa che siamo più scarsi, ma abbiamo dimostrato sul campo di meritare qualcosa in più della sconfitta. Hanno anche pescato un paio di jolly sui gol". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, commentando la sconfitta del Sassuolo per 4-3 subita sul campo del Milan. "I complimenti a Guida nel finale? Gli arbitri non si contestano e la forza è quando non si fanno condizionare - ha aggiunto -. Voi avete visto tutto, non voglio giudicare gli episodi, non sono qui per farmi squalificare, dico solo che le dinamiche di una partita possono essere spostate da certe situazioni. Faccio i complimenti ai ragazzi per l'atteggiamento, ma il Milan è più forte, doveva vincere e ha vinto.Dispiace vedere questi episodi a San Siro dopo aver fatto una partita del genere".