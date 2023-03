Sarri si giustifica: “Il Bologna è una squadra forte, lo dimostra anche la vittoria a Firenze”

Dopo il pareggio contro il Bologna per 0-0, Maurizio Sarri ha detto la sua sul match. Ecco come il tecnico della Lazio si è espresso ai microfoni di Dazn, queste le sue parole:

“La prestazione è stata seria e attenta, con un buon calcio negli 80 metri. Negli ultimi 20 abbiamo sbagliato occasioni nitide. Loro sono forti, ribattevano colpo su colpo, ma lo sapevamo. Hanno fatto un passo in avanti enorme negli ultimi due mesi. Hanno vinto a Firenze, hanno vinto con l’Inter. Avevo avuto un’impressione di ottimo livello”. Su Milinkovic: “Sergio ha fatto una partita di buon livello. Le caratteristiche dei nostri attaccanti: o entriamo in porta con la palla o abbiamo problemi. Sono tutti portati a venire incontro. O fanno un’azione straordinaria, oppure è difficile innescarli in profondità. Sono attaccanti che ti fanno giocare bene, ma qualcosa ci manca”.

