Sarri ritrova Zaccagni dopo oltre un mese ma dovrà fare a meno di Gila assente per squalifica

La probabile formazione della Lazio per il big match di Lunedi sera al Franchi contro la Fiorentina di Italiano

Sarri arriva a Firenze sperando di recuperare qualche giocatore importante. Gli occhi sono tutti su Zaccagni, che dovrebbe farcela dopo oltre un mese ai box: può partire dalla panchina con Isaksen e Felipe titolari. Al centro dell’attacco, il ballottaggio potrebbe vincerlo Castellanos. A centrocampo Vecino e Rovella possono tornare anche loro tra i convocati. Guendozi e Cataldi sono sicuri di una maglia dal 1’, l’altra se la giocano Kamada e Luis Alberto con il secondo favorito. Dietro invece manca Gila (squalificato) e Patric è sulla via del recupero, ma si capirà solo a ridosso della partita se sarà in condizione di giocare: la coppia centrale dovrebbe essere Casale-Romagnoli, con Lazzari e Marusic sulle fasce. Lo scrive Tuttomercatoweb

ESODO TIFOSI DELLA LAZIO

https://www.labaroviola.com/esodo-biancoceleste-verso-firenze-2000-tifosi-della-lazio-al-seguito-della-squadra-di-sarri/241372/