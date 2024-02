Esodo biancoceleste verso Firenze: 2000 tifosi della Lazio al seguito della squadra di Sarri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport come successo a Torino, anche contro i viola ci saranno tantissimi tifosi al seguito della squadra di Sarri che ritorna a Firenze ancora una volta da avversario. Sono quasi 2000 i tifosi laziali che seguiranno la trasferta biancoceleste con la forte possibilità di riempire il settore ospiti, mancano ancora circa 700 posti che dovrebbero esaurirsi in poche ore. Il match del Franchi sarà un nodo cruciale per entrambe le formazioni ed i tifosi romani hanno risposto presente.