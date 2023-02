Sarri non si sbilancia: “Lazio può vincere Conference? No, ci sono squadre più forti e siamo in difficoltà”

Le parole di Maurizio Sarri nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Conference League tra Cluj e Lazio. Ecco le dichiarazioni in merito alla possibile vittoria del trofeo europeo da parte dei biancocelesti:

La Lazio può vincere la Conference?

“In questo momento no. Ci presentiamo con tante assenze e siamo in difficoiltà. Non è un alibi per noi, ma è una diffcioltà in più che si aggiunge alle altre. Dobbiamo tirare la partita dalla nostra parte. Loro sono più fisici e più abituati a giocare certe partite. Non serve superficialità e va affrontata nel modo giusto. In Conference ci sono squadre forti, penso al West Ham che è di livello elvatissimo nonostante la classifica in Premier. C’è anche il Villarreal.” A riportarlo è TMW.

PARLA IL SINDACO DI BAGNO A RIPOLI SUL RITIRO AL VIOLA PARK