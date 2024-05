Sarri: “Non mi sono mai proposto alla Fiorentina, non c’è mai stata alcuna trattativa e nemmeno un approccio”

Maurizio Sarri può essere davvero un’ipotesi per il futuro della Fiorentina? Interrogato nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia, l’allenatore ha tracciato il suo punto di vista sulla questione dopo che nei giorni scorsi aveva detto: “Non chiedetemi più della Fiorentina perché altrimenti vado a bussare al Viola Park”.

Spiega Sarri: “Quando si parla con voi giornalisti tirare sempre fuori la frase dal contesto… Io non posso tornare a casa e leggere che mi sono proposto alla Fiorentina. Io non mi propongo a nessuno. Abitando in questa zona ci sono cento persone che mi chiedono perché non voglio andare a Firenze. Ma non c’è mai stata alcuna trattativa e nemmeno un approccio, non è che non ci voglio andare. La battuta del Viola Park era una frase per stemperare le domande che mi fanno persone della zona”.

