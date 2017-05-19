Sarri: "La viola ci ha sempre dato problemi, Bernardeschi..."

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa della gara contro la viola: "La Fiorentina è una squadra forte, giocano in un modo che ci ha sempre dato problemi. Pensiamo alla gara di domani sera, cos...

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa della gara contro la viola: "La Fiorentina è una squadra forte, giocano in un modo che ci ha sempre dato problemi. Pensiamo alla gara di domani sera, così almeno getteremo basi importanti per il prossimo anno. Siamo contenti di quanto fatto, chiudere bene ci aiuterebbe anche per il futuro. Sono contento del rinnovo di Mertens, ma in questo momento è una notizia di contorno: nella mia testa resta la Fiorentina e la partita di domani sera. Loro hanno individualità forti: penso a Bernardeschi, tra i migliori italiani, ma anche ad Ilicic, Saponara e Kalinic".