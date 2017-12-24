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Sarri: "La Sampdoria è l’unica squadra che è venuta a Napoli a giocare a calcio, c'è da fargli i complimenti"

Maurzio Sarri, allenatore del Napoli, ha parlato così a Premium Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Una partita piena di episodi non favorevoli, abbiamo preso gol su una punizione da 35 metri, un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2017 14:59
Sarri: "La Sampdoria è l’unica squadra che è venuta a Napoli a giocare a calcio, c'è da fargli i complimenti" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Maurzio Sarri, allenatore del Napoli, ha parlato così a Premium Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Una partita piena di episodi non favorevoli, abbiamo preso gol su una punizione da 35 metri, un rigore contro, un’espulsione: una partita che poteva diventare una montagna da scalare, i ragazzi hanno fatto benissimo sotto il punto di vista caratteriale. Sia noi che la Samp abbiamo fatto un primo tempo a ritmi folli, ed un po’ lo abbiamo pagato nel secondo tempo. La Sampdoria è l’unica squadra che è venuta a Napoli a giocare a calcio, c’è da fargli i complimenti. Hamsik? Marek è un giocatore straordinario ed è sempre stata un’arma in più, non è che si può mettere in discussione per tre-quattro partite sottotono. Quello che ha fatto lui oggi è storico, tanta roba. Juve-Roma? Stasera mi vedo con mia madre quindi mi interessa relativamente”.

Alfredopedullà.com

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