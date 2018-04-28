Sarri: "La partita di domani sarà più dura di quella contro la Juventus"

Non ha parlato come di consueto Maurizio Sarri prima del match contro i prossimi avversari. Tuttavia, Tuttosport ha raccolto alcune sue dichiarazioni prima della partita contro la Fiorentina: " “Quest...

Non ha parlato come di consueto Maurizio Sarri prima del match contro i prossimi avversari. Tuttavia, Tuttosport ha raccolto alcune sue dichiarazioni prima della partita contro la Fiorentina: " “Questa partita sarà più difficile di quella dell’Allianz, perché lì l’adrenalina ha attutito la stanchezza e stavolta dovremo saper resistere alla fatica." Ance l'entusiasmo che si respira in città potrebbe essere una sorta di distrazione per la squadra.