Sarri: “La Fiorentina poteva fare qualcosa in più in campionato ma se fai le coppe qualcosa perdi”

Nel corso della sua intervista in cui ha parlato della Fiorentina, queste le parole di Maurizio Sarri sul percorso viola in stagione:

“La Fiorentina può vincere la Conference League, l’importante è che si rendano conto che affrontano una squadra di buon livello. Loro sono superiori ma non così superiori da fare una partita serena e facilmente vincibile, sarà una partita tosta soprattutto perché giocata ad Atene ma la Fiorentina ha buone possibilità di venirne a capo”

Cosa pensa del lavoro di Italiano?

“Un ottimo allenatore, un ragazzo giovane che può migliorare, ha fatto un bel percorso a Firenze e sono convinto che la Fiorentina potesse fare qualcosa in più in campionato, ma quando vai così avanti in Europa poi alla fine qualcosa paghi in campionato”.

LE PAROLE DI SARRI SUL POSSIBILE FUTURO ALLA FIORENTINA