Sarri: "La Fiorentina ci ha messo in difficoltà, non meritavamo di vincere. Troppo caldo ed i cambi..."

Così Maurizio Sarri in sala stampa:"Abbiamo fatto una partita sofferta per tremila motivi. Cambi obbligati, troppo caldo, è stato un handicap non indifferente. Sarebbe stato ingiusto vincere, non lo m...

Così Maurizio Sarri in sala stampa:

"Abbiamo fatto una partita sofferta per tremila motivi. Cambi obbligati, troppo caldo, è stato un handicap non indifferente. Sarebbe stato ingiusto vincere, non lo meritavamo. Oggi ne siamo venuti fuori con carattere, non con qualità".

"Oggi la Fiorentina ci pressava forte e ci metteva in difficoltà. Con il Napoli si giocava a venti gradi, oggi a trentaquattro. Anche il terreno era diverso, ma in particolare è stato l'atteggiamento della Fiorentina a crearci problemi. Poi ci siamo complicati la vita da soli, due volte, con Szczesny e De Ligt".

"Emozioni diverse oggi? Di solito a Firenze perdo, oggi ho pareggiato (ride). Qui ho perso uno scudetto, spero di vincere prima o poi una partita secca qua".