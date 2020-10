CorSport, Sarri-Juventus separazione lontana, ballano 2,5 milioni, il tecnico non fa sconti

Il contratto di Sarri è tra quelli da risolvere per la Juventus in scadenza nel 2021: le parti stanno trattando la separazione ma ballano ancora i 2,5 milioni di penale (previsti per mancato rinnovo fino al 2022, cui l’ex tecnico bianconero non intende rinunciare). Il confronto prosegue anche sul tema della spalmatura su più anni delle spettanze dell’allenatore, in attesa di dirsi definitivamente addio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

