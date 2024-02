Sarri: “In vantaggio per fortuna e senza merito. Italiano ha cambiato per tritarci, non me l’aspettavo”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina, queste le parole dell’allenatore della Lazio:

“Ognuno si prenda le sue responsabilità, a luglio la società è stata chiara su chi faceva il mercato. Io ho chiesto un giocatore A e loro mi facevano scegliere tra C e D. Oggi non ci ha scosso un vantaggio immeritato, non ci ha scosso il pareggio, non ci ha scosso un rigore sbagliato, non ci ha scosso nulla. Abbiamo responsabilità ma anche delle attenuanti. Mi aspettavo una partita brutta ma non cosi brutta. Alcuni giocatori hanno giocato senza che si erano allenati.

Non abbiamo approfittato del dono della fortuna che ci ha fatto andare in vantaggio nel primo tempo. Essere in grado di fare 4 competizioni come abbiamo fatto noi quest’anno ci vuole una struttura seria e gente abituata a giocare ogni 3 giorni. Sinceramente stasera ho visto una squadra a metà strada in tutti gli aspetti, una squadra che voleva tenere la linea difensiva alta senza tenere la palla, abbiamo sbagliato tanto. Abbiamo preso il gol del pareggio perchè eravamo partiti in contropiede.

Tra la partita di stasera e quella di Torino c’è una bella differenza. Mi chiedete sempre se ho in mano la situazione ma me lo chiedete da 4 mesi sempre, parliamo di calcio. I cicli finiscono in maniera inevitabile, abbiamo una media età alta, questa squadra va rifondata ma c’è anche una base da cui ripartire.

Non mi aspettavo la mossa di Italiano, lui voleva tritare la partita ma possiamo dire a Vincenzo che eravamo tritati da soli (ride ndr). Con quel cambiamento ha voluto avere lui il palleggio del gioco.

LE PAROLE DI BELOTTI DOPO LA PARTITA CONTRO LA LAZIO