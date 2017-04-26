Sarri fu scartato dalla Fiorentina due anni fa, al suo posto venne preferito Paulo Sousa

Il retroscena raccontato dal Corriere dello Sport. E Maurizio Sarri oggi rappresenta un grande rimpianto per i colori viola

Come riporta il Corriere dello Sport Stadio, la corsa alla panchina della Fiorentina ad oggi vede protagonisti soltanto Pioli e Di Francesco mentre tutti gli altri nomi usciti restano sullo sfondo. Come quello di Maurizio Sarri, oggi saldo sulla panchina del Napoli, che rappresenta un rimpianto. Quando il club ha scelto Sousa aveva pensato anche a lui ma poi non se ne fece niente.