Sarri: “Fiorentina pericolosissima in partita singola, all’andata non fece meno di noi”

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Fiorentina, Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha così presentato la sfida di domani all’Olimpico: “Stando ai trascorsi, è una partita a rischio. Dobbiamo fare il definitivo salto di qualità. Ci manca soltanto la continuità. Fiorentina? All’andata fu vinta largamente a livello di punteggio ma non di prestazione. Non fecero molto meno di noi, anche vedendo le statistiche. Dal punto di vista della prestazione il risultato non ci stava. In questa fase di stagione la Fiorentina sta pagando soltanto il fatto di non riuscire a concretizzare le prestazioni. I viola sono tra le prime cinque in tutte le statistiche rilevanti. Hanno numeri importantissimi che non sono riusciti a trasformare in punti, ma sono pericolosissimi in partita singola”