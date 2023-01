Ceccarini: “Rilancio Fiorentina per Sabiri. Si vuole chiudere entro martedì, resterà alla Samp fino a giugno”

La Fiorentina è pronta a rilanciare per Abdelhamid Sabiri. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, i viola vogliono mettere subito le mani sul trequartista marocchino per poi lasciarlo in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione. Nelle prossime ore è previsto un nuovo assalto da parte di Pradè e Barone con l’intento di chiudere l’operazione entro martedì.

#Fiorentina #Sabiri #Samp: i viola proveranno a chiudere l’operazione entro martedì lasciando il giocatore in prestito fino a giugno. Pronto l’assalto decisivo @TuttoMercatoWeb — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) January 28, 2023