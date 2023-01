Corriere Fiorentino, Cabral tornerà tra i convocati. Ma partirà dalla panchina contro la Lazio

Arthur Cabral tornerà tra i convocati per la sfida di domani contro la Lazio. Lo scorso anno, il brasiliano fece il suo esordio con la Fiorentina proprio contro i biancocelesti. Ma domani, con molta probabilità, partirà dalla panchina e spera in ogni caso in una serata migliore rispetto a quella vissuta lo scorso anno. A scriverlo è il Corriere Fiorentino.