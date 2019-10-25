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Sarri: "Contro la Fiorentina soffrimmo molto il caldo. Domani a Lecce saremo.."

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, intervenuto in coferemza stampa alla vigilia della trasferta di Lecce ha voluto ricordare la gara del Franchi. Inoltre, ha parlato anche dell'orario delle 15...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 20:59
Sarri: "Contro la Fiorentina soffrimmo molto il caldo. Domani a Lecce saremo.." - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, intervenuto in coferemza stampa alla vigilia della trasferta di Lecce ha voluto ricordare la gara del Franchi. Inoltre, ha parlato anche dell'orario delle 15 per la sfida del 'Via Del Mare'. "Ci aspettiamo unatemperatura sarà elevata sul campo, inciderà sui ritmi che potremo sostenere. A Firenze ricordo ancora quanto soffriamo questa problematica. La Fiorentina ci mise in seria difficoltà e tenermi solo grazie dando il massimo per reggere il pari. Per noi può essere una difficoltà, da due settimane ci alleniamo però a temperature diverse ma dobbiamo andare oltre".

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