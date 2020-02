Il mister della Juve Sarri, ha risposto in conferenza stampa alle lamentele arbitrali di Commisso: “Le parole di Commisso? Guardo i dati, abbiamo fatto il 70% nel possesso e il 79% in supremazia territoriale, il risultato mi pare una conseguenza. Il secondo rigore in velocità sembrava rigore, poi l’arbitro lo ha anche visto al VAR. Non voglio entrare in polemica, ho visto solo i dati e ho visto che erano positivi a nostro favore…”