Saranno 30 mila i tifosi al Franchi per la partita contro la Roma, procede spedita la vendita dei biglietti

Prosegue a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per la gara di domani contro la Roma. Ne sono già stati venduti oltre seimila. Considerando i 16mila abbonati, e i circa 2000 tifosi della Roma , si...

Prosegue a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per la gara di domani contro la Roma. Ne sono già stati venduti oltre seimila. Considerando i 16mila abbonati, e i circa 2000 tifosi della Roma , si può ipotizzare che domenica alle 15 saranno presenti circa 30mila spettatori allo stadio Franchi.

La Nazione