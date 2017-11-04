Saranno 30 mila i tifosi al Franchi per la partita contro la Roma, procede spedita la vendita dei biglietti
Prosegue a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per la gara di domani contro la Roma. Ne sono già stati venduti oltre seimila. Considerando i 16mila abbonati, e i circa 2000 tifosi della Roma , si...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2017 11:36
Prosegue a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per la gara di domani contro la Roma. Ne sono già stati venduti oltre seimila. Considerando i 16mila abbonati, e i circa 2000 tifosi della Roma , si può ipotizzare che domenica alle 15 saranno presenti circa 30mila spettatori allo stadio Franchi.
La Nazione