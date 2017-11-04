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Saranno 30 mila i tifosi al Franchi per la partita contro la Roma, procede spedita la vendita dei biglietti

Prosegue a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per la gara di domani contro la Roma. Ne sono già stati venduti oltre seimila. Considerando i 16mila abbonati, e i circa 2000 tifosi della Roma , si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2017 11:36
Saranno 30 mila i tifosi al Franchi per la partita contro la Roma, procede spedita la vendita dei biglietti -
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Prosegue a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per la gara di domani contro la Roma. Ne sono già stati venduti oltre seimila. Considerando i 16mila abbonati, e i circa 2000 tifosi della Roma , si può ipotizzare che domenica alle 15 saranno presenti circa 30mila spettatori allo stadio Franchi.

La Nazione

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