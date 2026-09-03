"Sarà un anno di transizione per la Fiorentina, Paratici non manderà mai via Grosso perché ci punta"

L'agente Fifa ha parlato di Fiorentina

Il procuratore ed agente FIFA Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di TMW per fare il punto della situazione in casa viola, analizzando il momento della squadra e le prospettive future tra campo e panchina.

In merito al progetto tecnico e alle ambizioni del club, Canovi ha sottolineato la natura del percorso intrapreso dalla società: «È una squadra giovane, con tanti talenti e un allenatore che deve crescere anche lui. Sanno che sarà un anno di transizione per arrivare ad avere una squadra competitiva».

L'agente si è poi espresso sui rumors relativi a un possibile avvicendamento sulla panchina occupata da Fabio Grosso, predicando calma ed evidenziando il modus operandi della dirigenza: «Conoscendo Paratici non credo che avrà fretta a mandarlo via. Penso che ci sia da aspettare un attimo prima di dare giudizi».