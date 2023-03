Sarà tutto esaurito per Fiorentina-Milan, ma ci saranno almeno 6 mila milanisti al Franchi

Secondo quanto scrive questa mattina La Repubblica, domani ci sarà il primo vero sold out stagionale in casa Fiorentina per la gara contro il Milan. Ci saranno 39 mila spettatori con almeno 6/7 mila che saranno tifosi del Milan. I sostenitori rossoneri hanno riempito subito il settore ospiti e poi hanno comprato per la maggior parte i biglietti della Curva Ferrovia, ma ci saranno anche in Maratona e in tribuna coperta. Tutto questo è stato determinato perchè, per questa gara, non ci sono state limitazioni per l’acquisto dei biglietti perchè non sono stati richiesti nè tessera del tifoso nè altre limitazioni territoriale.

