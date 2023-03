Commisso: “Abbiamo poca distanza dal settimo posto, pochi punti. Vogliamo vincere qualcosa”

Commisso, nel corso del suo intervento all’Università questa mattina, ha parlato anche del momento della squadra viola, queste le parole del patron della Fiorentina:

“Il Viola Park è il nostro più grande investimento, si tratta di un bellissimo progetto che porterà la Fiorentina su buoni livelli, ma non so quando si finirà perchè siamo nel sistema italiano, qui non puoi mettere 600 persone a lavorare 24 ore su 24 come per esempio ho fatto in America con gli operai che si davano il cambio. Mi aspetto che i ragazzi di Firenze, della Toscana e da tutta Europa vengano a giocare con noi. Vi dico che vogliamo vincere qualcosa, quest’anno abbiamo sia la Coppa Italia che la Conference ma c’è anche il campionato. In Serie A ci sono squadre più forti di noi quest’anno, ma non siamo lontani dal settimo posto, c’è pochissima distanza dal 18esimo posto al settimo posto ed è più facile arrivare al settimo posto”