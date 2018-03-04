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Sarà lutto cittadino a Firenze nel giorno del funerale di Davide Astori

Morte di David Astori, sarà lutto cittadino a Firenze nel giorno dei funerali. Lo ha deciso il sindaco Dario Nardella, che fin dal mattino, quando si è sparsa la notizia della tragedia, ha espresso il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 18:41
Sarà lutto cittadino a Firenze nel giorno del funerale di Davide Astori - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Morte di David Astori, sarà lutto cittadino a Firenze nel giorno dei funerali. Lo ha deciso il sindaco Dario Nardella, che fin dal mattino, quando si è sparsa la notizia della tragedia, ha espresso il cordoglio suo e della città. Firenze è profondamente colpita dalla morte del giocatore. Una morte improvvisa, nel sonno, la notte prima della partita contro l'Udinese. La Fiorentina ha da subito protetto la famiglia di Astori, e in particolare la compagna e la figlia, che erano rimaste a Firenze. La città ha fin da subito mostrato il suo cordoglio, con i tifosi che si sono recati allo stadio con fiori e striscioni in ricordo del capitano viola.

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