Sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande l’arbitro di Fiorentina-West Ham. Arbitrò a Braga lo 0-4

La UEFA ha comunicato che lo spagnolo Carlos del Cerro Grande dirigerà la finale di UEFA Europa Conference League 2023 tra Fiorentina e West Ham, che si giocherà all’Eden Arena di Praga in Repubblica Ceca, mercoledì 7 giugno alle 21.

Del Cerro Grande è arbitro internazionale dal 2013 e dirigerà la sua prima finale in una competizione UEFA per club. In questa stagione, il 47enne ha diretto cinque partite di UEFA Champions League e una di UEFA Europa Conference League, compreso il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Inter e Benfica. Con la Fiorentina arbitrò la gara di andata contro il Braga dove la Fiorentina si impose per 0-4 con un rosso ai danni della squadra portoghese.

