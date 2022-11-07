SARÀ FIORENTINA-BRAGA. ANDATA IN TRASFERTA IL 16 FEBBRAIO, RITORNO A FIRENZE IL 23
L'esito del sorteggio di Conference League con l'avversaria della Fiorentina, si gioca a febbraio, ritorno a Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2022 14:17
Il sorteggio dei sedicesimi di Conference League con le seconde classificate dei gironi che incontrano le retrocesse dall'Europa League è andato in scena con la Fiorentina che incontrerà il Braga. Andata che si giocherà in trasferta per la Fiorentina il 16 febbraio, ritorno invece fissato una settimana più tardi, allo Stadio Franchi di Firenze, il 23 febbraio.
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