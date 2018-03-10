Sarà coreografia per Astori della Fiesole. Ecco tutte le indicazioni per la riuscita
Ci sarà la coreografia in Curva Fiesole in onore di Davide Astori domani al Franchi in occasione della partita contro il Benevento. Ecco le indicazione dei tifosi viola per la buona riuscita di essa
A cura di Redazione Labaroviola
10 marzo 2018 11:51
Ci sarà la coreografia in Curva Fiesole in onore di Davide Astori domani al Franchi in occasione della partita contro il Benevento. Ecco le indicazione dei tifosi viola per la buona riuscita di essa