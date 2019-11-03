Sarà ancora uno spettacolo al Franchi: Oggi sono previsti più di 30.000 spettatori

Sarà ancora uno spettacolo sugli spalti, Firenze risponde nuovamente presente. Si andrà ben oltre quota 30 mila, anche se nel computo non finiranno i 400 tagliandi omaggio destinati all’Affrico, socie...

Sarà ancora uno spettacolo sugli spalti, Firenze risponde nuovamente presente. Si andrà ben oltre quota 30 mila, anche se nel computo non finiranno i 400 tagliandi omaggio destinati all’Affrico, società di calcio giovanile a pochi passi dal «Franchi», e nemmeno quelli regalati agli Under 14.

I numeri sarà la stessa società a fornirli, ma basta andare sulla pianta virtuale del «Franchi», su ticketone, per avere una percezione chiara dell’entusiasmo che si è venuto a ricreare attorno alla Fiorentina. Sono ancora disponibili posti catalogati come "ultimi", in tribuna d’onore, tribuna laterale, parterre di tribuna laterale, maratona e nelle due curve. Bassa invece è la disponibilità per l’acquisto on line in tribuna vip, parterre di tribuna centrale, maratona centrale e Parterre di maratona scoperta. A riportarlo è La Nazione.