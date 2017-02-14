Saponara: "Sbalordito dai tifosi, non mi aspettavo questo affetto"

Ai microfoni de Il Tirreno parla Riccardo Saponara, partendo dalla trattativa che lo ha portato in viola, fino al suo esordio con l'Udinese:“È stato tutto molto veloce. In realtà sapevo da qualche gio...

Ai microfoni de Il Tirreno parla Riccardo Saponara, partendo dalla trattativa che lo ha portato in viola, fino al suo esordio con l'Udinese:

“È stato tutto molto veloce. In realtà sapevo da qualche giorno di un possibile interesse della Fiorentina nei miei confronti, ma non credevo che sarebbe arrivata un’offerta né tantomeno che avrebbe portato a una mia cessione. Ma sono contento che l’Empoli, e gliene sono grato, mi abbia dato questa possibilità".

E poi ancora: "Con gli azzurri storia era finita? Lo penso anche io. Quando è arrivata l’offerta viola ci siamo trovati d’accordo sul fatto che questa era la soluzione migliore. A Firenze ho trovato un affetto sorprendente. Sabato sono rimasto sbalordito dall’ovazione del Franchi al mio ingresso in campo. Ora dovrò ripagare tutta questa fiducia e quella della società che ha deciso di investire su di me non certo nel periodo migliore della mia carriera”.