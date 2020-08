Il centrocampista della Fiorentina classe 1991, Riccardo Saponara, ha giocato la prima parte di stagione con la maglia del Genoa collezionando solamente 4 presenze e tanti problemi fisici. Poi ha preferito cambiare squadra a gennaio per cercare più spazio e il Lecce dopo una lunga trattativa l’ha preso in prestito secco senza riscatto dalla Fiorentina fino al 30/08/2020. Con i salentini Saponara ha fatto 12 presenze segnando 2 gol. Però è retrocesso con il Lecce dopo la sconfitta con il Parma per 3-4 e la vittoria del Genoa sul Verona. Adesso la società viola dovrà decidere cosa fare di lui se tenerlo o darlo via magari definitivamente dopo i vari prestiti alla Sampdoria, al Genoa e infine al Lecce.