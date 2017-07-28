Saponara: "Obiettivi esserci alla prima di campionato e portare la Fiorentina in Europa. Con Pioli grande feeling"

Se alla fine di questa settimana sarò ritornato in gruppo allora il rientro sarà più vicino. Combatto con il dolore" così Saponara al Corriere della Sera

Riccardo Saponara ha parlato al Corriere della Sera, queste le sue parole:

“La maglia numero 10? Tengo più all’otto, quel numero lo vedrei bene sulle spalle di Hagi”

“Obiettivo? Riportare la Fiorentina in Europa, quello personale è di poter essere presente alla prima partita di campionato.”

Come va la caviglia? Bene, l’intervento non è stato invasivo. Non c’è il rischio di effetti collaterali: in questo momento vado solo dietro al dolore. Se alla fine della prossima settimana potrò rientrare in gruppo, io farò di tutto per essere a disposizione

Pioli a livello umano è molto affabile, ci si confronta molto bene. Cura l’aspetto umano col giocatore e con lui è possibile parlare con disinvoltura anche di aspetti della vita lontani dal campo. Prima dell’inizio del ritiro ci siamo sentiti tre volte: ho percepito subito sintonia e sinergia"