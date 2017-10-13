Saponara non si sta allenando al centro sportivo per un problema fisico. Difficile suo impiego domenica contro l'Udinese
Arrivano brutte notizie dal centro sportivo della Fiorentina. Infatti a causa di un problema fisico Saponara non si sta allenando
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2017 12:49
Secondo quanto riportato da Radio Bruno Riccardo Saponara non sarà della partita contro l'Udinese in programma domenica all'ora di pranzo. Infatti il trequartista della Fiorentina non si sta allenando al centro sportivo viola per un problema fisico. Dunque a questo punto quasi impossibile un suo impiego domenica in occasione di sapere dalla Fiorentina il report medico.