Saponara: "Non potevo rifiutare la Fiorentina. Voglio giocare, sarò subito pronto per Sousa"

È stato fatto tutto di corsa per essere subito a disposizione. Oggi sarò allo stadio a vedere la Fiorentina" le prime parole di Saponara

Arrivano dopo le visite mediche le parole parole di Riccardo Saponara da giocatore della Fiorentina: “E’ stato fatto tutto di corsa, per cercar di essere subito a disposizione. Non vedo l’ora di giocare, oggi sarò presente al Franchi, per vedere la partita. Il valore tecnico è sicuramente il fattore principale di questa squadra, non mi sono fatto scappare questa opportuniotà. Il numero 21 è quello che mi è venuto subito in mente per la mia maglia”