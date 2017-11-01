Saponara su Instagram: ''Finalmente in campo con i miei compagni''. Calvario finito, ma la sua presenza contro la Roma resta in dubbio...
"Finalmente in campo con i miei compagni": è la frase che Riccardo Saponara - il fantasista numero 8 della Fiorentina - affida in serata al suo profilo instagram, insieme ad una foto che lo ritrae in...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2017 20:44
"Finalmente in campo con i miei compagni": è la frase che Riccardo Saponara - il fantasista numero 8 della Fiorentina - affida in serata al suo profilo instagram, insieme ad una foto che lo ritrae in campo, intento ad allenarsi. Il lungo calvario del trequartista sembra terminato, ma la sua presenza contro la Roma non è affatto scontata.