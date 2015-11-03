Notizie Campo Fiorentina

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Due mesi senza Davide Astori: come il capitano è diventato il dodicesimo uomo in campo della Fiorentina

04 maggio 2018 17:05

Saponara su Instagram: ''Finalmente in campo con i miei compagni''. Calvario finito, ma la sua presenza contro la Roma resta in dubbio...

01 novembre 2017 20:44

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