SAPONARA + CACERES, DOPPIO COLPO VIOLA IN ARRIVO. I DETTAGLI

Corvino scatenato nelle ultime ore. Due colpi in arrivo per la Fiorentina. Le cifre dei due acquisti

Capita che quello che non succede in un estate intera succeda in un solo giorno di mercato in un freddo sabato di fine gennaio. È in questa giornata che la Fiorentina ha praticamente chiuso due colpi in entrata, si tratta di Riccardo Saponara e Martin Caceres, rispettivamente classe 91 e 87. Per quanto riguarda Saponara si tratta di un operazione a titolo definitivo, all'Empoli andranno 8 milioni di euro più bonus. Mentre per quanto riguarda Caceres, arriva finalmente il difensore e il terzino richiesto a gran voce da tempo. Si tratta di un affondo proprio degli ultimi minuti, il giocatore ha già detto si, restano da limare gli ultimi dettagli. Due colpi in un solo giorno, la Fiorentina si è svegliata, finalmente!