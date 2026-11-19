Sandrelli boccia Fagioli: "Non può fare il regista, è troppo discontinuo per essere un grande giocatore"

Il giornalista ha commentato il momento di Nicolò Fagioli

Massimo Sandrelli, firma apprezzata e conosciuta del giornalismo sportivo, ha preso parte al Pentasport su Radio Bruno per analizzare i temi più caldi in casa Fiorentina.

Sull'operato di Vanoli

Ecco le sue considerazioni sul lavoro svolto da Paolo Vanoli: “Credo che Vanoli stia spingendo per inculcare di nuovo certi principi al gruppo e per trovare la giusta quadratura sul terreno di gioco. Non è un allenatore che ribalta le sue idee dalla sera alla mattina, ma a mio avviso adesso ha preso il binario corretto. La pausa lo aiuterà di certo a far girare meglio il collettivo: i problemi visti fin qui riguardano soprattutto la necessità di dare una solida copertura difensiva alla squadra”.

Sul calendario che attende i viola

Il cronista ha quindi affrontato la flessione di rendimento di Nicolò Fagioli: “Mi pare chiaro che non abbia il profilo del playmaker: Fagioli ha qualità fuori discussione, ma è troppo discontinuo sul piano del ritmo e delle prove per reggere quel ruolo. Questa rosa ha bisogno di recuperare solidità d'insieme: sulla carta ora per i viola arrivano partite alla portata, ma poi è il rettangolo verde a parlare e nulla è scontato”.