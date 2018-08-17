SAMPDORIA-FIORENTINA SARÀ RECUPERATA MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE. IL COMUNICATO

Il Presidente della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi delle gare Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina del 19 agosto 2018 (1ª giornata di andata), in accoglimento delle richieste delle s...

Il Presidente della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi delle gare Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina del 19 agosto 2018 (1ª giornata di andata), in accoglimento delle richieste delle società Genoa e Sampdoria a seguito della tragedia che ha colpito la città di Genova lo scorso 14 agosto; dispone che le suddette gare siano così recuperate: SAMPDORIA-FIORENTINA mercoledì 19 settembre 2018, MILAN-GENOA mercoledì 31 ottobre 2018. Gli orari delle gare saranno comunicati successivamente