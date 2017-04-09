Sampdoria - Fiorentina posticipata di 20 minuti. Inizierà alle 12.50

Sì sposta di quasi mezz'ora l'inizio della partita. Il problema è di logistica nella città di Genova

La partita tra Sampdoria e Fiorentina, inizialmente in programma alle 12.30 inizierà con 20 minuti di ritardo. Il fischio d'inizio della sfida è slittato alle 12:50 per alcuni problemi logistici di Genova legati alla maratona che si sta svolgendo in questi minuti nel capoluogo ligure. Da notare come i supporter blucerchiati nel corso della settimana avevano protestato e chiesto a gran voce lo spostamento della gara proprio per questa ragione, ma nessuno li ha voluti dar ascolto.