Labaro Viola

Salvo ripensamenti giovedì Castrovilli sarà convocato in Nazionale dal ct Mancini per le sfide contro Bosnia ed Armenia

Potrebbe essere questo il mese ed il momento giusto per vedere il gioiellino viola Gaetano Castrovilli con la maglia della Nazionale italiana. Il ct Roberto Mancini deciderà giovedì ma salvo dei ripen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 11:27
Salvo ripensamenti giovedì Castrovilli sarà convocato in Nazionale dal ct Mancini per le sfide contro Bosnia ed Armenia -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Nazionale
Mancini
Castrovilli
Condividi

Potrebbe essere questo il mese ed il momento giusto per vedere il gioiellino viola Gaetano Castrovilli con la maglia della Nazionale italiana. Il ct Roberto Mancini deciderà giovedì ma salvo dei ripensamenti all'ultimo il giovane centrocampista sarà chiamato ed affronterà Bosnia ed Armenia il 15 ed il 18 novembre. Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok