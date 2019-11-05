Salvo ripensamenti giovedì Castrovilli sarà convocato in Nazionale dal ct Mancini per le sfide contro Bosnia ed Armenia
Potrebbe essere questo il mese ed il momento giusto per vedere il gioiellino viola Gaetano Castrovilli con la maglia della Nazionale italiana. Il ct Roberto Mancini deciderà giovedì ma salvo dei ripen...
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 11:27
Potrebbe essere questo il mese ed il momento giusto per vedere il gioiellino viola Gaetano Castrovilli con la maglia della Nazionale italiana. Il ct Roberto Mancini deciderà giovedì ma salvo dei ripensamenti all'ultimo il giovane centrocampista sarà chiamato ed affronterà Bosnia ed Armenia il 15 ed il 18 novembre. Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport.