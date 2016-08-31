Salta la trattativa per il ritorno di Jovetic alla Fiorentina. La società viola non vuole pagare l'ingaggio al calciatore

La trattativa è saltata, Inter e Fiorentina non hanno trovato l'accordo per l'ingaggio

Sembra essere definitivamente saltata la trattativa fra la Fiorentina e l'Inter per il ritorno di Stevan Jovetic in maglia viola. Dopo i problemi delle ultime ore la società viola ha scelto di abbandonare la trattativa a causa dei problemi di ingaggio. Infatti la Fiorentina non è disposta a pagare tutto l'ingaggio al calciatore montenegrino (Jovetic guadagna 4 milioni di euro netti a stagione). Le discussioni con l'Inter sono continuate fino a questa mattina ma non è stato trovato nessun accordo, da qui la decisione di Corvino di annullare tutto. In questo momento la trattativa è saltata. Vedremo se ci sarà un dietrofront delle ultime ore di mercato oppure il ritorno di Jovetic a Firenze sarà stato solo pura illusione.