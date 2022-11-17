Sabiri il fantasista perfetto per la Fiorentina? Finora 24 occasioni da gol create e 11 passaggi chiave

Sabiri è salito alla ribalta grazie all'eurogol segnato al Besiktas. Secondo il Corriere dello Sport c'è la Fiorentina sul trequartista

Scrive Goalist.it, la stagione della Fiorentina è iniziata peggio rispetto alle aspettative del club, dopo la cavalcata per l’Europa dello scorso campionato nessuno avrebbe mai immaginato tutte queste difficoltà. Dopo 15 partite, la squadra viola è arrivata alla sosta Mondiali con soli 19 punti, che gli valgono il 10° posto in classifica, ed una zona Europa distante 8 punti. Con il cambio modulo adottato da Italiano e dai suoi giocatori, ovvero il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1, la squadra gigliata è sicuramente migliorata sul piano del gioco, ma anche su quello realizzativo, lato in cui aveva più problemi. Tante sono ancora le occasioni da gol create rispetto ai gol fatti. In questo modo il centravanti è infatti meno isolato e spesso si trova più libero rispetto a prima ed ha acquisito una grande importanza il trequartista, nelle giornate si sono alternati Jack Bonaventura e Antonin Barak, sfruttando al meglio le loro qualità e portando gol importanti ai viola.

Il mercato di gennaio è alle porte e la Fiorentina sta iniziando a guardarsi intorno, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, nel mirino della dirigenza gigliata c’è Abdelhamid Sabiri,compagno di Nazionale di Sofyan Amrabat. Il marocchino è il profilo di trequartista perfetto per la Fiorentina. L’obiettivo dei viola è chiudere già per la sessione invernale. Da quando Giampaolo non è più alla guida della Sampdoria, il giocatore è sceso nelle gerarchie di Stankovic e sta giocando sempre meno minuti. Pradè ha già parlato con il calciatore blucerchiato. Sarebbe pertanto un salto di qualità all’interno della sua carriera calcistica.

Il centrocampista classe 1996 finora in questa stagione di Serie A ha giocato 11 partite, ed ha segnato un gol. 11 i passaggi chiave effettuati. 24 le occasioni che ha creato. Il marocchino è un giocatore molto abile nei duelli aerei, ha il 58% di successo. In campo predilige allargare il gioco alla sua destra (33%) oppure provare il passaggio filtrante per il centravanti di turno (29%). Inoltre ha il 73% di successo nei passaggi, 56% in quelli lunghi.

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