Sabato oltre 25 mila tifosi viola a sostenere la Fiorentina. Pioli opta per la stessa squadra di Verona?

Secondo quanto scrive Tuttosport sabato pomeriggio ci sarà una bella cornice di pubblico per Fiorentina - Bologna

Anticipazioni in vista della gara contro il Bologna di sabato pomeriggio. Da un lato sono attesi oltre 25.000 spettatori allo stadio (i 17.000 abbonati più circa 8.000 sostenitori che hanno acquistato il biglietto) e dall’altro il grande ex Pioli (3 anni in rossoblù) potrebbero confermare lo stesso identico 11 che domenica scorsa ha demolito il Verona.

Tuttosport