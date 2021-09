Sabato la Festa della Curva Fiesole, tutti insieme a vedere la partita col Genoa sul maxischermo dell’Ultravox

In attesa di tornare sui gradoni dello stadio Franchi, che ricordiamo la Fiesole ha deciso di lasciare diserti fino a che la capienza non sarà completa, i gruppi organizzati della “Curva Fiesole” si danno appuntamento per la tradizionale festa della tifoseria viola. In particolare il ritrovo sarà per la giornata di sabato alle Cascine all’Ultravox.

Questo il programma della giornata:

Ci sarà la possibilità di assistere su maxi schermo alla sfida tra la Fiorentina e Genoa prevista per le 15 a Marassi. Inoltre verrà coinvolto il Museo Fiorentina che dalle 14 organizzerà insieme all’Affrico dei giochi per i più piccoli. Dalle 17 verranno allestiti i classici banchini con il materiale dei principali gruppi della Fiesole. Dalle 18 il concerto dei Bitter Cocks e poi ancora la consegna delle targhe alle tifoserie gemellate. Alle 19 omaggio reparti SPDC e Hospice per il sostegno in tempi di Covid e a seguire ancora musica con Dj Yari Fortezza, il concerto degli Eurotunz e la chiusura con la selezione musicale di dj Mirkoesse.

