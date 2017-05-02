Sabato al Franchi la Fiorentina femminile potrà essere campione d’Italia. Biglietti al costo di 1 euro

Un traguardo storico per la Fiorentina, sabato tutti al Franchi!

Sabato alla 15.30 allo stadio Franchi potrà andare in scena la festa della Fiorentina femminile per la vittoria della scudetto. La squadra viola infatti se dovesse battere il Tavagnacco sarà matematicamente campione d’Italia. La Fiorentina ha accolto la richiesta dei suoi tifosi e ha aperto le porte del Franchi per questa partita. Biglietti in vendita al simbolico prezzo di 1 euro.