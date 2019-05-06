Sabatini: "Tutti si lamentavano di Pioli ma la realtà è che è più bravo di Montella"

Queste le parole dell’opinionista Sandro Sabatini a Radio Sportiva: “Tutti si lamentavano di Pioli ma la realtà è che è più bravo lui di Montella. L’Aeroplanino anni fa aveva una grande squadra e semb...

A cura di Redazione Labaroviola 06 maggio 2019 12:03

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