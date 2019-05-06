Sabatini: "Tutti si lamentavano di Pioli ma la realtà è che è più bravo di Montella"
Queste le parole dell’opinionista Sandro Sabatini a Radio Sportiva: “Tutti si lamentavano di Pioli ma la realtà è che è più bravo lui di Montella. L’Aeroplanino anni fa aveva una grande squadra e semb...
A cura di Redazione Labaroviola
06 maggio 2019 12:03
Queste le parole dell’opinionista Sandro Sabatini a Radio Sportiva: “Tutti si lamentavano di Pioli ma la realtà è che è più bravo lui di Montella. L’Aeroplanino anni fa aveva una grande squadra e sembrava bravo come allenatore proprio per questo motivo. Non sono meravigliato dei risultati che sta ottenendo il tecnico campano sulla panchina viola”.