Sabatini tuona: "La Fiorentina ha una squadra da fantacalcio, col Torino è già scontro salvezza"

Il giornalista ha parlato di Fiorentina-Torino in programma sabato

Il noto giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha tracciato un quadro decisamente critico riguardo all'avvio di stagione della Fiorentina, soffermandosi anche sulle prospettive di mercato che coinvolgono l'attacco di Cesc Fàbregas al Como.

«Viola e Torino deludenti: scontro salvezza in vista»

Anatema senza mezzi termini per l'inizio di campionato dei gigliati, rei di aver approcciato la stagione al di sotto delle aspettative. Un parallelismo amaro che coinvolge anche i granata:

«Fiorentina e Torino? Una più deludente dell’altra, e nel prossimo fine settimana ci sarà lo scontro diretto per evitare la zona pericolo».

La stoccata principale riguarda la composizione dell'organico della squadra viola, definita sproporzionata nei concetti di fondo e poco adatta al calcio reale:

«La Fiorentina è costruita per il fantacalcio anziché per il calcio. Tutti calciatori che hanno buoni numeri, ma sono due cose diverse».

Sabatini ha poi commentato un episodio arbitrale da matita rossa, relativo al condotta di gara e alle sanzioni disciplinari mancate:

«I pugni di Jimenez a Bracaglia erano da cartellino rosso».

Il futuro di Kean al Como: staffetta con Douvikas in Champions

Spostando l'attenzione sugli sviluppi dell'attacco del Como guidato da Cesc Fàbregas e sull'imminente inserimento di Moise Kean nel reparto avanzato lariano, Sabatini proietta il centravanti italiano in un duello interno ad alta intensità con il greco Anastasios Douvikas:

«Penso che Fabregas alternerà Douvikas e Kean. Il greco è cresciuto tanto e fa un gran lavoro… vedremo se lo farà anche Kean, soprattutto se avrà la testa per rendere in una situazione che lo vede ritornare a giocare in Champions League».

Un'analisi che pone l'accento sulla tenuta mentale e sulla continuità del classe 2000, chiamato a dividersi il posto nella nuova e prestigiosa vetrina europea dei comaschi.