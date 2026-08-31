Vlahovic show, tripletta alla prima partita da titolare. Italiano ritrova il suo attaccante

Vlahovic fa tripletta al suo esordio da titolare

Serata da protagonista per Dusan Vlahovic, che trascina il Besiktas di Vincenzo Italiano a una netta vittoria per 6-2 contro il Corum.

L’attaccante serbo si sblocca con la nuova maglia nel migliore dei modi, realizzando una tripletta e regalando spettacolo ai tifosi di Istanbul.

Il Besiktas ritrova così la vittoria e può guardare con fiducia ai prossimi impegni. Italiano sorride: ha ritrovato il suo Vlahovic.