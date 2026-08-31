Vlahovic show, tripletta alla prima partita da titolare. Italiano ritrova il suo attaccante
Vlahovic fa tripletta al suo esordio da titolare
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2026 23:29
Serata da protagonista per Dusan Vlahovic, che trascina il Besiktas di Vincenzo Italiano a una netta vittoria per 6-2 contro il Corum.
L’attaccante serbo si sblocca con la nuova maglia nel migliore dei modi, realizzando una tripletta e regalando spettacolo ai tifosi di Istanbul.
Il Besiktas ritrova così la vittoria e può guardare con fiducia ai prossimi impegni. Italiano sorride: ha ritrovato il suo Vlahovic.