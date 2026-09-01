Moise Kean dimentica subito la Fiorentina: "Finalmente sono a Como, sono molto contento"
Le prime parole di Moise Kean all'arrivo al centro sportivo del Como
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2026 15:08
Moise Kean è arrivato al centro sportivo del Como per iniziare la sua nuova avventura con il club lariano. L'attaccante, accolto dai media presenti, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento.
"Finalmente sono qui, sono molto contento", le prime parole pronunciate dal centravanti classe 2000 al suo arrivo.