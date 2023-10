Sabatini si esalta: “Bonaventura è un campione, è il miglior centrocampista della Serie A”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della Fiorentina a Radio Sportiva . Queste le sue parole: “Godo per la Fiorentina. Non so di preciso dove arriverà la squadra, ma il traguardo Champions sarebbe bellissimo per la piazza. La squadra di Italiano deve ancora registrarsi in fase difensiva, ma al momento va benissimo così.Per me è un campione, durante la sua carriera è stata fortemente sottovalutato. Vederlo giocare è un piacere per gli occhi. Il feeling fra Bonaventura e Firenze è strepitoso. Per me lui è il miglior centrocampista, per qualità, in Italia”.